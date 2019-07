Landkreis Kelheim: Radfahrer in falscher Richtung unterwegs – Unfälle

Die Polizeiinspektion Kelheim berichtet von zwei Unfällen, bei denen jeweils Radfahrer in die falsche Richtung unterwegs waren. Bei einem Unfall in Neustadt an der Donau hat sich eine Radfahrerin leichte Verletzungen zugezogen, eine zweite Radfahrerin wurde in Abensberg ebenfalls leicht verletzt.

Der Polizeibericht:

Am Dienstag ereignete sich gegen 20:00 Uhr ein Verkehrsunfall bei der Kreuzung der Julius-Sax-Straße und Regensburger Straße in Neustadt a.d. Donau.

Eine 77-Jährige aus dem Landkreis Kelheim befuhr mit ihrem Fahrrad die Regensburger Straße in Richtung Innenstadt. Sie wechselte die Fahrbahnseite und fuhr schließlich in entgegengesetzter Richtung auf dem Gehweg, als sie die Julius-Sax-Straße queren wollte. Hier wurde sie von einer 52-jährigen BMW-Fahrerin übersehen, welche aus der Julius-Sax-Straße in die Regensburger Straße nach rechts einbiegen wollte. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Das Rad wurde an der vorderen Felge leicht beschädigt.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich in der Straubinger Straße in Abensberg. Hier befuhr eine 27-Jährige aus dem Landkreis Kelheim die Straubinger Straße stadteinwärts. Sie war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Ein 83-jähriger Anwohner wollte mit seinem BMW aus seiner Hofeinfahrt in die Straubinger Straße einfahren und übersah hierbei die Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt.

Das Radfahren auf Gehwegen oder auf der falschen Straßenseite ist nicht nur bußgeldbewährt, sondern birgt wie die letzten Unfälle zeigen, auch große Gefahren für die Radfahrer.

Polizeimeldung