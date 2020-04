Landkreis Kelheim: Nachbarschaftshilfen hoffen auf Solidarität

Das Landratsamt des Landkreises Kelheim hat eine aktualisierte Liste der Nachbarschaftshilfen im Landkreis veröffentlicht. So sind zum Beispiel in Mainburg neue Hilfen hinzugekommen. Die Hilfsangebote richten sich an gefährdete und hilfsbedürftige Menschen, überall hofft man aber natürlich auch auf noch mehr Unterstützung aus der Bevölkerung.

Folgende Nachbarschaftshilfen gibt es im Landkreis Kelheim:

Barbarahilfe Abensberg

09443/ 3509 Fr. Kirchmann fki@stiftung-kirchmann.de

Bad Abbach

09405/9590-95, Hermann Kurz, email nachbarschaftshilfe@bad-abbach.de

Biburg

0170/4171947 Bettina Danner, email helferkreis.biburg@gmail.com

Elsendorf

Tel. 08753/ 415 Gisela Wettberg email gisela.wettberg@gmx.de

Saal Do.

09441/8306 Walter Dietz email walterdietz@gmx.de

Ihrlerstein

09441/66 797 88 Karla Küchelbacher email k.kuechelbacher@gmx.de

Kelheim

09441/701-301 Renate Güßgen email renateguessgen@gmx.de

Langquaid

09452/9397576 Melanie Hase email melanie.hase@langquaid.de

Mainburg

08751/9080 Hannelore Off – Frauenunion

0172/3894879 Dieter Finke – FC Mainburg

Neustadt/Do.

0175/185 57 60 Ursula Brandlmeier email ursula.brandlmeier@gmx.de

Painten

0151/62674087 Tratner Birgit

Riedenburg

0170/7880292 Wolfgang Langer, email wolfgang.langer@csu.riedenburg.de

Rohr i.NB

0151/17450432 Johann Riedl email johann.jr.riedl@gmx.de

Siegenburg

09444/870191, Christine Ziegelmayer

09444/6919059, Franziska Tempele

09444/9613, Elisabeth Neumeier

09444/9758377, Petra Lauschke

0160/97884694, Alfons Brem

Siegenburg-Niederumelsdorf

09444/8367, Annemarie Niedermeier

Teugn

09405/9570808 Maria Reichl email maria-reichl@t-online.de

Train

09444/1266 Max Renkl, email famrenkl@t.online.de

Volkenschwand

08754/910257 Jakob Zettl email jakobzettl@posteo.de

Wildenberg

0172/4096319 Anneliese Büchl email anneliese.buechl@t-online.de