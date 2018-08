Landkreis Kelheim: Motorradfahrer bei Unfall getötet

Die Polizei in Kelheim berichtet von einem tödlichen Unfall zwischen Bad Gögging und Eining, bei dem ein Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitten hat. Ein zweiter Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Polizeibericht:

Am Sonntag, 12.08.2018, gegen 16.25 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2233 zwischen Bad Gögging und Eining ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Krafträdern, bei dem ein Kradfahrer tödlich verletzt wurde.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 23-jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit seinem Kraftrad die Staatsstraße 2233 von Bad Gögging her kommend in Richtung Eining. Er befand sich in einer Gruppe von drei Motorradfahrern. Etwa 200 Meter vor der Ortschaft Eining, auf Höhe Römerkastell, kam er mit seinem Kraftrad aus bislang unbekannter Ursache nach rechts ins Bankett.

Er schlitterte auf die Gegenfahrbahn und hier in ein Kraftrad, welches durch einen 26-jährigen aus dem Landkreis Regensburg gelenkt wurde. Auch dieser befand sich in einer Gruppe von drei Motorradfahrern. Der 23-jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der andere Kradfahrer wurde schwer verletzt in die Goldbergklinik nach Kelheim verbracht. Er ist aber außer Lebensgefahr. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter herangezogen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall total beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Staatsstraße 2233 war während der Unfallaufnahme für den Verkehr komplett gesperrt. Für die erforderlichen Verkehrs- und Bergungsmaßnahmen waren an der Unfallstelle mehrere örtliche Feuerwehren eingesetzt.

PM/MF