Landkreis Kelheim: Liegenschaften beziehen Ökostrom

Der Landkreis Kelheim und der Zweckverband Häfen stellen den Stromverbrauch ihrer Liegenschaften zum Jahresbeginn 2020 auf qualifizierten Ökostrom um. Damit kommt der Landkreis Kelheim dem Erreichen der selbst gesteckten Klimaziele ein bedeutendes Stück näher. Partner beim Ökostrombezug sind die Stadtwerke Kelheim.

Vertragsunterzeichnung im Landratsamt Kelheim

Am Mittwoch (27.11.) trafen sich Landrat Martin Neumeyer, Geschäftsführerin der Stadtwerke Kelheim Sabine Melbig, die Geschäftsführer des Zweckverbandes Häfen Herbert Engl und Tobias Schlauderer, Kreisrat Peter-Michael Schmalz, der als Berater des Landrats in Umweltfragen den Bezug von Ökostrom initiiert hat sowie Wolfgang Burger, Bearbeiter Energiemanagement des Landkreises, zur Vertragsunterzeichnung im Landratsamt Kelheim.

„Vor Kurzem haben wir auf dem Dach des Kelheimer Landratsamtes eine Photovoltaik-Anlage errichtet, um den Umweltschutz auch im ganzen Landkreis voranzutreiben, haben wir uns für den Bezug von qualifiziertem Ökostrom für unsere Liegenschaften entschieden“.

Martin Neumeyer, CSU, Landrat des Landkreises Kelheim

Umfang der Ökostromlieferung - wirkungsvoller Beitrag zum Klimaschutz

Ab dem 1. Januar 2020 werden alle Liegenschaften des Landkreises Kelheim sowie der Zweckverband Häfen in Kelheim mit Ökostrom versorgt. Zu den Einrichtungen gehören neben Schul- und Verwaltungsgebäuden in Kelheim auch Gebäude in Abensberg, Mainburg, Neustadt a.d. Donau, Riedenburg und Saal a.d. Donau.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als Stadtwerke den Landkreis bei der Umsetzung seiner Klimaziele tatkräftig unterstützen dürfen.“

Edgar Stockmeier, Vertreibsleiter

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind wichtige Unternehmensgrundsätze der Stadtwerke. Aus diesem Grund optimieren die Stadtwerke Kelheim laufend ihre unternehmenseigene Energieeffizienz, den Energieeinsatz sowie das Energiemanagementsystem. Zudem beraten und begleiten die Stadtwerke Privat- sowie Gewerbekunden bei Maßnahmen zum Klimaschutz und der Energieeffizienz.