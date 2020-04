Landkreis Kelheim: Landrat Martin Neumeyer als Schirmherr für Spendenaktion

In der Corona-Krise halten die Menschen im Landkreis Kelheim zusammen. Eine Tankstelle hat jetzt eine Spendenaktion ins Leben gerufen – Landrat Martin Neumeyer ist Schirmherr.

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise hat die bft Tankstelle Nawrath in Kelheim eine Spendenaktion ins Lebens gerufen. Für jeden getankten Liter Kraftstoff spendet die Tankstelle Nawrath 1 Cent für Familien, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind.

Landrat Martin Neumeyer übernimmt gerne für diese humanitäre Aktion die Schirmherrschaft und hofft, dass zahlreiche Spenden zusammenkommen.

Pressemitteilung Landkreis Kelheim