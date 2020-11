Landkreis Kelheim: Kreissparkasse schließt 8 Geschäftsstellen bis April 2021

Die Kreissparkasse Kelheim schließt bis April 2021 ein Drittel der insgesamt 24 Geschäftsstellen. Und zwar in Offenstetten, Bad Gögging, Affecking, Deising, Pondorf Rudelzhausen, Aiglsbach und Volkenschwand. In Bad Gögging, Aiglsbach und Rudelzhausen gibt es aber weiterhin einen Automaten. 14 Mitarbeiter sind von den Schließungen betroffen, sie werden auf die übrigen 16 Filialen verteilt.

Die Kreissparkasse Kelheim passt sich damit dem Wandel der Gesellschaft und dem veränderten Kundenverhalten an.

„Neue digitale Gewohnheiten verändern ihre Ansprüche an ein Finanzinstitut. So hat insbesondere die wachsende Verfügbarkeit und Nutzung des Internets und digitaler Kommunikationstechnik für den Zahlungsverkehr und andere Finanzdienstleistungen zu einem Rückgang des Kundenaufkommens in der klassischen Geschäftsstelle geführt.“ – Kreissparkasse Kelheim