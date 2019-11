Landkreis Kelheim: Kinder angesprochen – Polizei bittet um Hinweise

Seit Anfang November kam es im Zuständigkeitsbereich der PI Kelheim zu zwei Vorfällen, bei denen Kinder berichteten, sie wären von Unbekannten angesprochen worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und die Örtlichkeiten entsprechend überwacht.

Ein 10-jähriges Mädchen gab an, dass sie am 12.11.2019 gegen 16:15 Uhr in Bad Abbach, nahe dem Spieleparadies „Ghupft wie Gsprunga“ von einem etwa 50 Jahre alten Mann bedrängt wurde. Der Mann wird als etwa 50 Jahre alt, 170cm groß und korpulent mit kurzen schwarz-grauen Haaren und einer Warze auf der Nase beschrieben. Überwachungsmaßnahmen an der entsprechenden Tatörtlichkeit verliefen bislang erfolglos. Befragungen im Umfeld und Gespräche mit Kindern und Angehörigen erbrachten keine weiteren Anhaltspunkte. Die Polizei bittet daher um Hinweise unter 09441/5042-0.

Eine Woche später ereignete sich am 19.11.2019 ein ähnlicher Vorfall in Offenstetten bei Abensberg. Eine 12-jährige Schülerin wurde von einem Unbekannten belästigt als sie gegen 13:30 Uhr von der Bushaltestelle in der Kreittmayrstraße in Richtung An der Linde ging. Die Polizei hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen. Zwischenzeitlich wurde ein Verdächtiger ermittelt. Der junge Mann aus dem Landkreis Kelheim wurde bereits zu der Sache befragt. Weitergehende Maßnahmen folgen in den nächsten Tagen. Die zuständigen Ermittler bleiben mit der Person in engem Kontakt.

Polizeimeldungen