Landkreis Kelheim erweitert Testkapazitäten

Der Landkreis Kelheim baut sein Corona-Testangebot mit Hilfe der Goldbergklinik und den ehrenamtlichen Einsatzkräften des Roten Kreuzes aus. Künftig können die Bürgerinnen und Bürger an drei festen Standorten Schnelltests und PCR-Tests durchführen lassen. Zusätzlich werden durch das BRK weitere Teststationen installiert, die abwechselnd tageweise geöffnet haben. Die Teststationen bieten Schnelltestungen an.

„Wir erleben, dass sich Bürger und Firmen zeitgleich an mehreren Standorten und Stellen (Hausärzte, Apotheken, Testzentrum) für Testungen anmelden. Das führt zu einem erheblichen Mehraufwand in der Organisation. Wir machen fast alles möglich, bitten aber dringend darum, dieses Vorgehen zu unterlassen. Dadurch werden unnötig Termine gesperrt.“ – Prof. Dr. Michael Reng, Hauptverantwortlicher

Tests an Ostern

Zusätzlich testet der Landkreis Kelheim auch an den Osterfeiertagen. Am Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag in Kelheim von 9-16 Uhr und auch schon in Mainburg von 10-15 Uhr. Lediglich am Ostermontag finden keine Tests statt.