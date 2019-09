Landkreis Kelheim: Einbruchsserie in Saal an der Donau

Am vergangenen Wochenende machte sich ein bislang unbekannter Täter an mehreren Objekten im Raum Saal zu schaffen. Die Beute sind, etwa 100 Euro gewesen, der Sachschaden hingegen gut 15.000 Euro!

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag unterwegs und ging hierbei mindestens 5 Objekte an, darunter die AWO-Mittelschule in der Lindenstraße, den daneben liegenden Kindergarten „Fröhliche Heide“ und die AWO-Kinderkrippe „Schneckenhaus“.

Außerdem versuchte der Täter auch in das Tennisheim des SV Saal einzusteigen, hier scheiterte er jedoch an Türen und Fenstern. In das angrenzende Schützenheim konnte der Täter wieder einsteigen, hier erbeutete er einige Euro aus der Getränkekasse.

Insgesamt entstand durch die zumeist dilettantische Vorgehensweise des Täters Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 €. Diverse Türen und Fenster müssen aufgrund brachialer Gewalteinwirkung getauscht werden. Im Gegensatz zu dem enormen Sachschaden, konnte der Täter „nur“ etwa 100 € erbeuten.

Darüber hinaus wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Fahrrad aus einer Garage entwendet. Es ist nicht auszuschließen, dass der Diebstahl des Fahrrads ebenfalls mit der Einbruchserie zusammenhängt. Möglicherweise war der Täter sogar mit diesem Fahrrad unterwegs. Es handelt sich um ein weißes Dynamics-Fahrrad mit einem schwarzen Metallkorb am Gepäckträger.

Die Polizei Kelheim bittet um Hinweise, falls Ihnen in dem Zeitraum Sonntagabend-Montagmorgen verdächtige Personen aufgefallen sind.

Pressemitteilung PI Kelheim