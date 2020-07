Landkreis Kelheim: 8 aktive Corona-Fälle in Abensberg

Das Landratsamt Kelheim hat eine detaillierte Auflistung aller aktiven Corona-Fälle im Landkreis Kelheim nach Gemeinden veröffentlicht. Demnach gibt es aktuell 8 aktive Fälle in Abensberg, 3 in Neustadt an der Donau und 2 in Rohr in Niederbayern.

Bisher sind insgesamt im Landkreis Kelheim 471 positive Fälle (+ 6 zum Vortag) registriert und 34 Personen verstorben (Stand: Ablauf 09.07.2020, Quelle: Gesundheitsamt Kelheim).

Die gute Nachricht des Tages: 424 Personen (+ 1 zum Vortag) wurden seit Bekanntwerden des ersten Falls im Landkreis Kelheim am 09.03.2020 aus der häuslichen Quarantäne entlassen und gelten damit als genesen. D. h. ca. 90 % der bisher Infizierten sind bereits wieder gesund!

Die aktiven Corona-Fälle im Landkreis Kelheim belaufen auf insgesamt 13 (Stand 09.07.2020) und verteilen sich auf die Gemeinden wie folgt:

Gemeinde Anzahl aktive Fälle Gemeinde Anzahl aktive Fälle Abensberg 8 Langquaid 0 Bad Abbach 0 Aiglsbach 0 Kelheim 0 Attenhofen 0 Mainburg 0 Elsendorf 0 Neustadt a. d. Donau 3 Volkenschwand 0 Painten 0 Saal a. d. Donau 0 Riedenburg 0 Teugn 0 Rohr i. NB 2 Biburg 0 Essing 0 Kirchdorf 0 Ihrlerstein 0 Siegenburg 0 Hausen 0 Train 0 Herrngiersdorf 0 Wildenberg 0

In der Goldberg-Klinik Kelheim GmbH und der Ilmtalklinik GmbH, Krankenhaus Mainburg, werden alle Patienten einem Screening auf Symptome der Erkrankung Covid 19 unterzogen. Bei Auffälligkeiten erfolgt eine PCR-Testung auf Sars-CoV-2. Die Behandlung wird dann unter den entsprechenden Isolationsbedingungen durchgeführt.

Pressemitteilung Landratsamt Kelheim / MB