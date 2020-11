Landkreis Kelheim: 206 aktive Corona-Fälle

Das Landratsamt des Landkreises Kelheim informiert über die aktuelle Corona-Lage. So liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit die 7-Tage-Inzidenz bei 183,65 – Das Robert Koch-Institut hatte am Mittwochmorgen einen Wert von 163,3 gemeldet.

Die heutigen Zahlen (RKI) finden Sie auch hier.

Die Zahlen aus dem Landkreis Kelheim

Derzeit sind laut Landratsamt 10 COVID-19-Patienten in den Krankenhäusern Kelheim und Mainburg. Die meisten Fälle gibt es in Abensberg (35) und Mainburg (34 Fälle). Aber auch in Bad Abbach, Kelheim, Langquaid, Neustadt an der Donau und Siegenburg liegen die Infektionen im zweistelligen Bereich.

Laut Landratsamt Kelheim gab es seit Beginn der Corona-Pandemie 1143 Infizierte – allerdings sind bereits 902 Menschen nach einer Infektion wieder gesund, beziehungsweise aus der Quarantäne entlassen.

Pressemitteilung / MF