Landkreis Cham: Zwei weitere Corona-Tote

In den letzten Tagen sind zwei weitere Personen im Landkreis Cham am Coronavirus gestorben. Das teilt das Landratsamt Cham am Freitag mit.

Zum Stand vom 4. Dezember hat das Gesundheitsamt am Landratsamt Cham eine Wochenübersicht der absoluten Corona-Fallzahlen (1802) und der bestätigten Fälle der letzten 7 Tage (145), aufgeschlüsselt nach einzelnen Gemeinden zusammengestellt

In den letzten Tagen sind zwei weitere Landkreisbürger im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Es handelt sich um einen 76-jährigen und einen 82-jährigen Mann. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen erhöht sich damit auf 35.

Landratsamt Cham/MB