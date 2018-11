Landkreis Cham: Viele Gebiete am Mittwoch ohne Wasser

Die Kreiswerke Cham führen am Mittwoch, 13.11.2018, Wartungsarbeiten an der Wasserleitung in Wald durch. Deshalb wird die Wasserversorgung in einigen Gebieten von 9 bis 16 Uhr komplett unterbrochen sein. Betroffene Anwohner sollten deshalb in dieser Zeit keinen Wasserhahn aufdrehen, oder elektronische Geräte oder ähnliches mit Wasseranschluss verwenden, damit keine Luft in die Wasserleitungen gelangt.