Landkreis Cham: „Stunde der Wintervögel“ – Vogelzählung vom 08.01. bis 10.01.21

Eine Stunde lang sollen Sie Anfang Januar im Landkreis Cham wieder die Vögel in ihrem Garten zählen und beim LBV melden. Damit helfen Sie Naturschützern, eine detaillierte Momentaufnahme der Vogelwelt in unseren Städten und Dörfern zu erhalten. Die „Stunde der Wintervögel“ ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands und findet vom 8. Januar bis 10. Januar 2021 statt.

Vergangenes Jahr hatten sich allein in Bayern rund 27.000 Menschen an der Aktion beteiligt. Für den Landkreis Cham ergatterte der Feldsperling bei der letzten Zählung im Januar 2020 den Spitzenplatz als häufigster Wintervogel, dicht gefolgt von der Kohlmeise auf Platz 2 und dem Haussperling auf Platz 3.

Diesen Winter arbeiten viele Menschen im Homeoffice und wegen verlängerter Weihnachtsferien und Ausgangsbeschränkungen wird ein Großteil der Familien auch im Landkreis Cham die meiste Zeit zu Hause verbringen. Die „Stunde der Wintervögel“ bietet in dieser Zeit eine interessante Abwechslung, die Natur direkt vor der Haustür zu entdecken und besser kennenzulernen. Die jährliche Wintervogelzählung des LBV ist nicht nur ein Naturerlebnis, sondern liefert den Naturschützern wertvolle Daten über die heimische Vogelwelt. Die Artenschützer konnten anhand der langjährigen Zählung nachweisen, dass die winterlichen Vogelzahlen in den Gärten stark von der Witterung abhängen. In kalten und schneereichen Wintern kommen deutlich mehr Vögel in die Nähe der Menschen. Die lange Reihe zunehmend milder Winter führte zuletzt zu sinkenden Wintervogelzahlen in den Gärten.

Über die Aktion

Bei der „Stunde der Wintervögel“ mitzumachen ist ganz einfach: Da es um die häufigen und bekannten Vogelarten im Siedlungsraum geht, muss man kein Vogelkenner sein. Jeder kann eine beliebige Stunde lang die Vögel am Futterplatz im Garten, am Balkon oder Fenster, oder im Park zählen und dem LBV melden. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art nur die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Die Beobachtungen können bis zum 18. Januar gemeldet werden unter www.stunde-der-wintervoegel.de. Zudem ist für telefonische Meldungen am 9. und 10. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800-1157-115 geschaltet.

Wintervögel in der Wahl zum Vogel des Jahres

Dass die winterlichen Gartenvögel zu den beliebtesten Vogelarten Deutschlands gehören, zeigt der aktuelle Zwischenstand bei der ersten öffentlichen Wahl zum Vogel des Jahres. Mit Stadttaube, Rotkehlchen, Amsel und Haussperling stehen allein vier Wintervögel in den Top Ten. Auch die Blaumeise auf Rang elf und der Star auf Rang 14 haben noch gute Chancen auf die Stichwahl, die unter den zehn ersten Plätzen stattfindet. Schon weit über 100.000 Menschen haben bisher ihren gefiederten Favoriten nominiert. Nach der „Stunde der Wintervögel“ beginnt ab dem 18. Januar die Hauptwahl unter den Top Ten.

Tipp:

Wer jetzt mit der Vogelfütterung beginnt, kann sich vielleicht noch rechtzeitig vor der „Stunde der Wintervögel“ die gefiederten Gäste aus der Umgebung in den Garten oder an den Balkon einladen. Alle Tipps und Tricks rund um das Thema Vogelfütterung gibt der LBV unter www.lbv.de/fuettern.

LBV Cham/MB