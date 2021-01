Landkreis Cham: Stau an tschechischer Grenze wegen verschärfter Testpflicht

Seit heute (25.01.21) gilt an den tschechischen Grenzen eine verschärfte Testpflicht. Die Bundesregierung hat das Nachbarland am Wochenende zum Hochrisikogebiet erklärt, deshalb darf bei der Einreise nach Deutschland ein Corona-Test nicht älter als 48 Stunden sein. Der Landkreis Cham hatte bereits am Freitag angekündigt, kostenlose Corona-Tests für Grenzgänger zur Verfügung zu stellen. Doch diese sorgten am Montagmorgen für Staus.

Laut einem Polizeisprecher standen am Montagmorgen in Waldmünchen etwa 300 Fahrzeuge und in Furth im Wald gut 400 Fahrzeuge an den Corona-Schnelltest-Stationen. Die Anzahl der Fahrzeuge und damit der Stau «baut sich gerade erst auf», so der Sprecher am Morgen. Der Rückstau reichte am frühen Morgen bereits bis nach Tschechien hinein. Die Teststationen sind seit 5 Uhr in der Früh geöffnet, laut einem Sprecher des Landratsamtes können bis zu 3.000 Schnelltests täglich durchgeführt werden.

Die Industrie- und Handelskammer in Cham hatte bereits am Wochenende Bedenken für die Betriebe ausgesprochen. Sie fürchteten, dass die verschärfte Testpflicht erhebliche Auswirkungen auf die Grenzgänger und die Betrieben haben werde, wo tschechische Arbeitnehmer beschäftigt sind. Durch die Staus an den Grenzen wird es wohl zu Verzögerungen in den Arbeitsabläufen kommen. Ein großer Teil der Grenzgänger arbeitet in der Pflege, in der Industrie oder als Berufskraftfahrer.

dpa/MB

Tschechien ist Hochrisikogebiet

Hintergrund ist, dass seit Mitternacht am Sonntag für mehr als 20 Länder mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen strengere Regeln bei der Einreise nach Deutschland gelten. Zu diesen Hochrisikogebieten zählen neben Tschechien auch die Urlaubsländer Portugal, Spanien und Ägypten sowie die USA.

Wer von dort einreisen will, muss an der Grenze einen negativen Corona-Test (PCR-Test oder Labor- oder Schnelltests vergleichbarer Qualität) vorweisen können. Er darf maximal 48 Stunden alt sein. Grenzgänger aus Risikogebieten, die keine Hochinzidenz- oder Virusvarianten-Gebiete sind, müssen weiterhin nur einmal pro Woche einen aktuellen Test vorlegen - das betrifft etwa Österreicher.

