Landkreis Cham: Reinigungs- und Servicekräfte gesucht

Der Landkreis Cham sucht Reinigungs- und Servicekräfte. Es soll so ein Personalpool aufgebaut werden, der im Bedarfsfall abgerufen werden kann.

Pressemitteilung des Landkreis Cham

Das neuartige Coronavirus, Covid-19, stellt die gesamte Gesellschaft und das Gesundheitssystem vor enorme Herausforderungen. Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um die Ausbreitung des Coronavirus bestmöglich einzudämmen. Hierzu ist es erforderlich, dass vor allem systemkritische Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen) ihren Betrieb aufrechterhalten können.

Um dies zu gewährleisten, soll ein Personalpool für Reinigungs- sowie Servicekräfte aufgebaut werden, welcher bei Bedarf abgerufen und in systemkritischen Einrichtungen eingesetzt wird.

Wir bitten Sie deshalb, Personal, welches auf Grund der derzeitigen betrieblichen Einschränkungen verfügbar ist, zentral an folgende E-Mail-Adresse zu melden: petra.meindl@lra.landkreis-cham.de.

Fragen richten Sie bitte an oben stehende E-Mail-Adresse oder per Telefon direkt an 09971/78430