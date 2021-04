Landkreis Cham: Hier können Sie sich testen lassen

Der Landkreis Cham weitet das kostenlose Corona-Testangebot für seine Bürgerinnen und Bürger aus. Zu den bestehenden Testzentren des Landkreises in Cham, Furth im Wald und Waldmünchen, den Apotheken in verschiedenen Orten und dem Angebot in den Arztpraxen entstehen in den nächsten Tagen weitere PoC-Antigen-Teststationen. Eine davon wird der BRK Kreisverband Cham ab Mittwoch in Roding betreiben.

Landrat Franz Löffler war zusammen mit BRK-Präsident Theo Zellner und Bürgermeisterin Alexandra Riedl vor Ort. Löffler wies darauf hin, dass es darum gehe, zum einen Infizierte festzustellen, um weitere Infektionsketten zu unterbinden. Man wolle aber auch flächendeckend die nötige Infrastruktur schaffen, um Bürgerinnen und Bürgern schnell den zum Beispiel beim Friseur geforderten Testnachweis zu ermöglichen. Zellner bezeichnete das Testangebot als wichtigen Baustein der Pandemiebekämpfung, an der das BRK im Haupt- und Ehrenamt massiv mitwirke.

Bestehende Testzentren im Landkreis Cham

Schnelltestmöglichkeit in Cham

BRK Cham an der Further Straße 10

Täglich geöffnet: Montag bis Freitag: jeweils von 7.00 – 9.00 Uhr sowie von 16.00 -18.00 Uhr, Samstag und Sonntag: jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr (auch am 1. Mai 2021).

PCR-Testzentren in Cham

Osserstraße

Montag - Mittwoch: 07:00 bis 18:00 Uhr, Donnerstag - Freitag: 07:00 bis 20:00 Uhr und Samstag: 07:00 bis 18:00 Uhr (am 1. Mai nur von 08:00 bis 12:00 Uhr).

Further Straße

Montag, Dienstag: 10:00 bis 15:00 Uhr; Mittwoch: 10:00 bis 15:00 Uhr, Donnerstag: 13:00 bis 18:00 Uhr, Freitag: 10:00 bis 15:00 Uhr.

Einmalige Registrierung erforderlich unter https://corona.centogene.com/login

Schnelltestmöglichkeit in Furth im Wald und Waldmünchen an der Grenze

Furth im Wald

Montag bis Freitag: 05:00 bis 18:00 Uhr; Samstag: 05:00 bis 12:00 Uhr (nicht am 1. Mai 2021); Sonntag: 18:00 bis 21:00 Uhr; Sonntag 21:00 Uhr – Montag 05:00 Uhr

Waldmünchen

Montag bis Freitag: 05:00 bis 08:00 Uhr und 12:00 bis 18:00 Uhr (nicht am 1. Mai 2021); Sonntag: 18:00 bis 21:00 Uhr.

Registrierung unter https://21dx.medicus.ai erforderlich

Weitere Testmöglichkeiten im Landkreis Cham

Schnelltests in Apotheken

Derzeit testen folgende Apotheken im Landkreis

Sonnen-Apotheke, Bad Kötzting

Marien-Apotheke, Cham

Steinmarkt-Apotheke-Süd, Cham

Regental-Apotheke, Cham

Schloss-Apotheke, Falkenstein

Stadt-Apotheke Rewitzer, Furth im Wald

St. Nepomuk-Apotheke, Furth im Wald

Osser-Apotheke, Lam

St. Martin Apotheke, Miltach

Marien-Apotheke, Neukirchen b. Hl. Blut

Benedikt Apotheke, Schorndorf

Schnelltests in Arztpraxen

Neben Tests im Testzentrum oder in der Apotheke können Bürgerinnen und Bürger den Test auch bei teilnehmenden Vertragsärztinnen und Vertragsärzten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) vornehmen. Zur Arztsuche: https://www.kvb.de/index.php

3. Geplante Testmöglichkeiten im Landkreis Cham (PoC-Antigentests)

Roding

Ab 28. April 2021: BRK, mobile Sanitätsstation am Esper;

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 18:00 bis 20:00 Uhr; Registrierung unter: https://meintest.brk.de/

Bad Kötzting

Ab 26. April 201 ab Mittag: Rehazentrum Uschi Martin (Montag bis Freitag 7:00-14:00 Uhr)

Ab 28. April 2021: BRK bei der Rettungswache in Bad Kötzting;

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 18:00 bis 20:00 Uhr; Registrierung unter: https://meintest.brk.de

Cham

In der Innenstadt und Cham-Süd ist der Landkreis derzeit in Gesprächen mit weiteren potentiellen Betreibern.

Waldmünchen

Neben der Testmöglichkeit an der Grenze sollen auch dort weitere Möglichkeiten gefunden werden.

Rötz

Der Landkreis bemüht sich derzeit darum, einen Betreiber zu finden.

In Furth im Wald testen derzeit zwei Apotheken (plus Testzentrum an der Grenze). Der weitere Bedarf wird derzeit analysiert.

Auch in anderen Orten des Landkreises läuft derzeit die Suche nach möglichen Betreibern von Teststationen

Weitere Infos zu Öffnungszeiten, Anmeldung etc. unter https://www.landkreis-cham.de/aktuelles-nachrichten/testmoeglichkeiten-im-landkreis-cham/

