Am Abend des 16.01.2019 erhielten mindestens vier Personen aus dem Gemeindebereich Waffenbrunn Anrufe vorgeblicher Polizeibeamter, die angeblich aufgrund zurückliegender Einbrüche bzw. Festnahmen in der Nachbarschaft Informationen zu Wertsachen oder Sicherheitseinrichtungen wie Tresore u.ä. erheben sollten. Glücklicherweise erkannten die Angerufenen die gängige Betrugsmasche und erteilten keine sensiblen Auskünfte, so dass keiner der Personen ein finanzieller Nachteil entstand.

Polizeimeldung