Landkreis Cham: Corona-Inzidenz über 200

Laut den aktuellen Corona-Daten des Robert Koch-Instituts liegt der Landkreis Cham bei einer 7-Tage-Inzidenz von 233,6. Schon am Wochenende war die 200-Marke überschritten worden. Für heute (11.1.) hat der Landkreis zu einer Pressekonferenz eingeladen, um die aktuelle Lage und die nächsten Schritte zu erläutern.

Bereits im Vorfeld dieser Pressekonferenz hatte die Deutsche Presse Agentur berichtet, dass zahlreiche Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern ihre Grenzen für Tagesausflügler schließen wollen. Darunter die Landkreise Deggendorf, Freyung-Grafenau, Regen und Cham. Die seit heute geltende Beschränkung der Bewegungsfreiheit auf einen 15-Kilometer-Radius betrifft insgesamt 28 kreisfreie Städte und Landkreise.

Zahlen aus dem Landkreis Cham

Der Landkreis Cham hat die Verteilung der aktuellen Corona-Fälle auf die einzelnen Landkreisgemeinden veröffentlicht. In den letzten sieben Tagen hat es demnach in Roding mit 64 die meisten Fälle gegeben, während es zum Beispiel in der Stadt Cham nur 22 Fälle waren.

Zahlen/Aufstellung: Landratsamt Cham

