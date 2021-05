Landkreis Cham: Cabrio kracht frontal mit LKW zusammen – Fahrer schwer verletzt

Schrecklicher Unfall auf der B 22 zwischen Wackerling und Willmering im Landkreis Cham. Ein Cabrio ist hierbei mit einem LKW zusammengekracht. Der junge Fahrer des Cabrio musste aus seinem Fahrzeug geborgen werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Regensburg gebracht.

Am Montagnachmittag kollidierte ein Cabrio und ein LKW auf Höhe eines Parkplatzes bei Willmering. Die Rettung des schwer eingeklemmten und schwer verletzten jungen Mannes dauerte etwa 45 Minuten. Hierbei wurde eine schonende Rettung zur Vermeidung weiterer Verletzungen durchgeführt. Der Fahrer des BMW wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber Christoph Regensburg in ein Krankenhaus geflogen. Der LKW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus transportiert.

Während des Einsatzes erlitt ein Feuerwehrmann durch die starke Sonneneinstrahlung einen Kreislaufkollaps. Er wurde mit dem Rettungswagen ebenfalls in die Notaufnahme transportiert.

Die Bundesstraße bleibt weiterhin noch für mehrere Stunden bis zum Abtransport der Fahrzeuge gesperrt, ein Gutachter ist zur Unfallaufnahme ebenfalls vor Ort.

© Quelle: Feuerwehr Stadt Cham

pm/MS