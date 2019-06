Landkreis Cham: Badegewässer haben gute Qualität

Die Ergebnisse der Badegewässeruntersuchungen aus dem Mai liegen pünktlich zur beginnenden Badesaison beim Gesundheitsamt vor. Und die Ergebnisse sind durchwegs positiv.

Alle Proben waren für die untersuchten mikrobiologischen Parameter Enterokokken und E.coli einwandfrei. Im Einzelnen wurden Proben genommen aus dem Satzdorfer See, dem Perlsee, dem Waldbad Tiefenbach, dem Naturbad Stamsried, dem Hammerweiher Strahlfeld, dem Badesee Pösing, dem Naturbad Neubäuer See, dem Naturbad Heinrichskirchen, dem Naturbad Silbersee, dem Naturbad Rhan, dem Drachensee Furth im Wald, dem Badeweiher Eschlkam, dem Huberweiher Lohberg, dem Naturbad Seepark Arrach, dem Naturbad Kummersdorf, dem Naturbad Campingplatz Hohenwarth, dem Blaibacher See, dem Badeweiher Trasching sowie dem Badeweiher Zell.

Nicht untersucht wurde das Naturbad Neukirchen b.Hl. Blut, weil zum Zeitpunkt der Probenahme die Frühjahrsreinigung lief. Grundsätzliches zu Naturbadegewässern: Bei Naturgewässern ist grundsätzlich mit einer kurzfristigen Änderung der Wasserqualität zu rechnen, sowohl im Hinblick auf die Sichttiefe als auch auf die mikrobiologische Qualität. Akute schwere Regenfälle können die Wasserqualität und Sichttiefe innerhalb von Minuten verändern. Beim Baden in solchen Gewässern ist daher eine besonders große Umsicht und Eigenverantwortung erforderlich. Weist das Wasser optisch oder geruchlich auffällige Veränderungen auf, sollte auf das Baden vorsichtshalber verzichtet werden. Insofern können auch bei gemessener guter Badewasserqualität Beeinträchtigungen der Gesundheit der Badegäste nicht überall ausgeschlossen werden. Bei drohenden Gewittern sollte ein Gewässer möglichst schnell verlassen werden. Kinder dürfen im Uferbereich der Gewässer nicht unbeaufsichtigt sein.

Pressemitteilung Landkreis Cham