Landgericht Regensburg: Prozess gegen Christian Schlegl beginnt im April

Im September 2020 hat das Landgericht Regensburg die Anklage gegen Christian Schlegl zugelassen. Dem früheren OB-Kandidaten wird Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Verstöße gegen das Parteiengesetz vorgeworfen. Jetzt sind die Prozesstermine bekannt: Im April geht es los.

Das Landgericht Regensburg hat die Termine der Hauptverhandlung im Verfahren gegen Christian Schlegl bekannt gegeben. Es sind im April vier Verhandlungstage angesetzt.

Der Prozess startet am 8. April. Am 12. und 15. April folgen weitere Termine. Voraussichtlich am 20. April könnte dann das Urteil fallen. Das Landgericht weist aber darauf hin, dass auch Fortsetzungstermine möglich seien. Dies hänge vom Verlauf der Beweisaufnahme ab.

Zur Zulassung der Anklage im September 2020 hat sich Christian Schlegls Anwalt geäußert:

Mein Mandant nimmt diese Entscheidung zur Kenntnis und hat weiterhin hohes Vertrauen in den Rechtsstaat. Einer Aufklärung der Sachverhalte in der gerichtlichen Hauptverhandlung sieht er entgegen.

