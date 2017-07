Der SV Donaustauf startet unter Neu-Trainer Karsten Wettberg mit einem Sieg in die neue Landesliga-Saison. Gleich an Spieltag 1 gab es das Derby beim Nachbarn aus Tegernheim. Am Ende war das aber eine klare Angelegenheit: Der Aufsteiger hatte gegen den SVD keine Chance und verlor vor rund 1.000 Zuschauern mit 1:4. Herausragender Spieler war dabei der Donaustaufer Stürmer Nikola Vasilic, der gleich alle vier Treffer erzielte. FCT-Angreifer Yannick Grader konnte in der 86. Spielminute nur noch den Ehrentreffer erzielen. Hier unser Spielbericht: