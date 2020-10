Lam: Senior bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Am Dienstagmorgen ist in einer Wohnung in Lam im Landkreis Cham ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist ein 89-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Am Dienstag, 6. Oktober 2020, gegen 09.50 Uhr, wurde der Integrierten Rettungsleitstelle Regensburg ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus in Lam mitgeteilt. Offenbar entstand im Bereich eines Kaminofens ein Brand.

Der 89-jährige Hausbewohner wurde durch den Brand schwerstverletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Er wird im Krankenhaus stationär behandelt, eine Lebensgefahr bestehe aktuell nicht.

Eine 42-jährige Zeugin, die den Verletzten aus der Wohnung retten wollte, erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beim Brand entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Die Ermittlungen zum Brandgeschehen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt.

Polizeipräsidium Oberpfalz / MB