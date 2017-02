Hufspuren und Pferdeäpfel haben in Unterfranken einen Kutscher nach einer Unfallflucht überführt. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag hatte der 78-Jährige am Vortag mit seiner Kutsche in Grafenrheinfeld ein am Straßenrand geparktes Auto touchiert.

Als der Mann das Weite suchte, alarmierte ein Augenzeuge die Polizei. Diese hatte leichtes Spiel: Anhand der Hufspuren und der vom Kutschpferd verteilten Pferdeäpfel wurden die Beamten zielsicher zum Stall des 78-Jährigen geführt. Dieser habe sich geständig gezeigt. Er muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten. Der Schaden beträgt rund 2.000 Euro.

PM/MF