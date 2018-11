Kostenloses Malbuch: „Moritz und der kleine Dachs“

Der Romantische Weihnachtsmarkt im Schloss Thurn und Taxis ist Schauplatz eines neuen Malbuchs für Kinder, das in ganz Bayern kostenlos verteilt wird. „Moritz und der kleine Dachs“ erzählt in drei Sprachen eine kleine Geschichte, die kranken Kindern Mut machen soll. Herausgeber ist die Regensburger Stiftung KreBeKi, die Stiftung für krebskranke und behinderte Kinder in Bayern. Gloria von Thurn und Taxis ist Schirmherrin der Stiftung und mit einem Gastauftritt im Malbuch vertreten.

Der Kuschelbär Moritz, der vielen Kindern bereits aus dem Malbuch zur Regensburger Teddyklinik bekannt ist, erlebt ein neues Abenteuer. Er trifft bei einer Lesung im Krankenhaus auf den fürstlichen Dachs Tasso, der in einem Schloss lebt und ihn einlädt, mit ihm und einem anderen Kuscheltier den Romantischen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Gemeinsam machen sich die Freunde auf den Weg ins Fürstliche Schloss …

Das Malbuch „Moritz und der kleine Dachs “ wurde von der Stiftung KreBeKi konzipiert und herausgegeben, um Kinder für die Probleme kranker Gleichaltriger zu sensibilisieren und zu zeigen, dass sie helfen können. Nicht die Krankheit oder die Behinderung steht im Mittelpunkt der Geschichte, sondern das Miteinander, das Mut macht.

Das Malbuch liegt in der Adventszeit nicht nur in 14 bayerischen Kinderkliniken auf, sondern wird im Zauberwald des Romantischen Weihnachtsmarktes auf Schloss Thurn und Taxis kostenlos an kleine Besucher verteilt.