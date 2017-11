Kostenanstieg und Dieseldebatte belasten BMW

BMW investiert kräftig in den Anlauf neuer Modelle und in Zukunftstechnologien – Finanzchef Nicolas Peter hatte bereits angekündigt, dass die Kosten jetzt steigen. Nach einem überraschend starken ersten Halbjahr sah sich der Münchner Autobauer bisher trotzdem auf gutem Weg zum achten Rekordergebnis in Folge. Wie das dritte Quartal gelaufen ist und wie es weitergeht, wollen Peter und BMW-Vorstandschef Harald Krüger am Dienstag (10.00) in München sagen.

BMW will Kosten im Griff behalten

Für das Gesamtjahr rechnet BMW bislang mit einem soliden Umsatzanstieg und trotz hoher Zukunftsvorleistungen mit einem leichten Anstieg des Gewinns vor Steuern. Bis Ende September haben die Verkäufe in diesem Jahr um 3,7 Prozent zugelegt. Die steigenden Kosten will BMW mit einer Reduzierung der Variantenvielfalt im Griff behalten. Sorgen macht BMW aber die nachlassende Diesel-Nachfrage. Jeder dritte BMW ist ein Selbstzünder, und der Druck auf den Diesel könnte auch die Restwerte der zurückgegebenen Dieselautos gefährden.

dpa/MF