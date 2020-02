Kommunalwahl 2020 bei uns im Programm

Podiumsdiskussion der Bürgermeisterkandidaten in Kelheim:

In der Stadt Kelheim stellen sich fünf Bürgermeisterkandidaten zur Wahl auf. Diese werden sich in einer Podiumsdiskussion am 3. März den Fragen stellen. Martin Lindner von TVA und Martina Hutzler von der Mittelbayerischen Zeitung werden Sie durch den Abend führen.

Natürlich wird auch diese Podiumsdiskussion bei uns im Programm ausgestrahlt.

Die Termine sind: