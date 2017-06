Am Sonntag, 2. Juli, veranstalten die REWAG und der FC Tegernheim auf dem Sportgelände Am Hohen Sand in Tegernheim wieder ein großes Jugendfußballturnier. Junge Talente aus dem Raum Regensburg kämpfen dann um den begehrten REWAG-Cup.

48 Mannschaften von der F- bis zur G-Jugend haben ihre Teilnahme am REWAG-Cup zugesagt. Für viele Vereine ist der erste Sonntag im Juli mittlerweile fest für dieses Jugendfußballturnier eingeplant. Besucher können von 9.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr nicht nur spannende Spiele genießen, sondern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit einem Spiel- und Spaßspektakel, einer Point-Zone mit Speed-Radar, dem Airbrush-Tattoo-Studio, Fußball-Billard, Windwürmern und mehr. Erfrischung für die jungen Sportler gibt es am Trinkwasserstand der REWAG. Außerdem sorgt der FC Tegernheim für Brotzeiten und Getränke zum fairen Preis. Der Eintritt ist frei.

CS