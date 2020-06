Kindertagesbetreuung in der Corona-Krise: „Gemeinsame Erklärung zur Corona-Pandemie“ unterzeichnet

Im Bereich der Kindertagesbetreuung in der Corona-Krise hat das „Bündnis für frühkindliche Bildung in Bayern“ die „Gemeinsame Erklärung zur Corona-Pandemie“ unterzeichnet.

Das „Bündnis für frühkindliche Bildung in Bayern“ hat eine „Gemeinsame Erklärung zur Corona-Pandemie“ unterzeichnet. Bayerns Familienministerin Carolina Trautner freut sich über diesen breiten gesellschaftlichen Konsens: „Die Gemeinsame Erklärung des ‚Bündnisses für frühkindliche Bildung in Bayern‘ zeigt, Familienministerium und die weiteren Unterzeichnenden ziehen an einem Strang, um gemeinsam die Herausforderungen der Corona-Pandemie jetzt und für die Zukunft zu bewältigen. Wir bekennen uns zur Bedeutung der frühkindlichen Bildung als eine wichtige Grundlage für die Entwicklung, Chancengerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe von Kindern sowie zur herausragenden Leistung der Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung. Das ist ein klares Signal der Anerkennung und Wertschätzung an die Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpflegerinnen und -pfleger und weiteren Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe.“

Wesentliche Punkte der „Gemeinsamen Erklärung zur Corona-Pandemie“ sind

die Wertschätzung und Anerkennung der Leistungen der Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung und in den anderen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe;

der Schutz der Beschäftigten und der Kinder in den Einrichtungen;

die Gewährleistung der Notbetreuung von Anfang an;

die Gewährung der gesetzlichen Leistungen der kindbezogenen Förderung durch die Kommunen und den Freistaat Bayern;

die pauschale Beitragserstattung des Freistaats Bayern für erlassene Elternbeiträge an die Träger der Kindertageseinrichtungen sowie die Übernahme der ausfallenden Elternbeiträge, die nicht durch die vom Freistaat übernommenen Pauschalen gedeckt sind, durch die Träger.

Die „Gemeinsame Erklärung zur Corona-Pandemie“ ist hier veröffentlicht:

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/bundniserklarung_corona_endfassung.pdf

Pressemitteilung Carolina Trautner