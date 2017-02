Um berufstätige Eltern insbesondere in den Schulferien zu entlasten gibt es in erster Linie für Schüler der Klassen eins bis vier eine flexibel buchbare Ferienbetreuung. Aber auch deren ältere Geschwister dürfen zu vergünstigten Konditionen am abwechslungsreichen Programm teilnehmen.

Kosten: 75€ pro Kind/Woche

Homepage: https://www.gfi-ggmbh.de/rootgfi/standorte/regensburg/kinder/ferienbetreuung.rsys