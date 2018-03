Keyless-Go-Diebstahl: Verfolgungsjagd – Täter auf der Flucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag (16./17.03.) wurde ein hochwertiger BMW M4 in der Mathias-Obermayr-Straße in Oberschneiding entfernt. Die Polizei geht von einem Keyless-Go-Diebstahl aus.

Der neuwertige PKW mit Dingolfinger Kennzeichen im Wert von etwa 100.000 € war vor dem Wohnhaus des Halters abgestellt. Der Fahrzeughalter wurde zur Tatzeit durch Motorengeräusche aufgeweckt und teilt den Diebstahl über den Notruf mit. Es wurde eine sofortige Fahndung mit allen zur Verfügung stehenden Kräften eingeleitet.

Gegen 02.32 Uhr teilte eine Streife der Polizeiinspektion Bogen mit, dass sie das gestohlene Fahrzeug und einen weiteren PKW (schwarzer VW Golf) mit gefälschten Landshuter Kennzei chen Höhe Amselfing festgestellt haben.Anhalteversuche scheiterten. Die Verfolgungsfahrt mit sehr hoher Geschwindigkeit zog sich anschließend über Moosbach, Hunderdorf, Sand, Ittling in Richtung Stadtgebiet Straubing. Höhe Ittling trennten sich die beiden Fahrzeuge.

Aufgrund der sehr hohen Geschwindigkeit verloren die Einsatzkräfte allerdings beide flüchtigen PKW zunächst aus den Augen.

Um 02.45 Uhr wurde durch einen Taxifahrer mitgeteilt, dass der gestohlene BMW in Straubing am Michaelsweg/Augsburger Straße stehen soll. Nahezu zur selben Zeit wurde der VW Golf in Schambach in der Hauptstraße in einem Hinterhof aufgefunden. Beide Fahrzeuge waren unbesetzt. Am VW Golf wurde festgestellt, dass das Fahrzeug am Auffindeort gegen eine Mauer gefahren ist.

Bis gegen 06.30 Uhr durchgeführte Fahndungsmaßnahmen sowohl in Straubing als auch Schambach verliefen negativ. Beide Fahrzeuge wurden als Spurenträger sichergestellt.

Die Sachbearbeitung wurde vom Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen.

Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern nimmt die sachbearbeitende Dienststelle unter der Telefonnummer 09421/868-0 entgegen.

pm/LS