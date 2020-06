Kelheim: Zwei Männer schlagen mit Glasflaschen aufeinander ein

Am Sonntagnachmittag (14.06.2020) haben zwei Männer in der Wittelsbachergasse in Kelheim mit Glasflaschen aufeinander eingeschlagen. Ein vorangegangener Streit war eskaliert. Beide sind leicht verletzt worden.

Die PI Kelheim schreibt folgendes in ihrem Pressebericht:

Am Sonntag, gegen 13:30 Uhr, geriet ein 42-jähriger Eritreer mit einem 35-jährigen Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit in Kelheim in der Wittelsbachergasse aus bislang unbekannten Gründen in Streit.

Die Streitigkeit führte zu wechselseitigen Körperverletzungen, die beiden Kontrahenten schlugen gegenseitig mit Glasflaschen aufeinander ein.

Beide Personen mussten leicht verletzt mit Kopfplatzwunden in die Goldbergklinik verbracht werden.

Die Polizeiinspektion Kelheim ermittelt wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kelheim unter 09441/5042-0 zu melden.

Pressemitteilung PI Kelheim