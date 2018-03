Kelheim: „Wir sind Landkreis“ gewinnt renommierten Filmpreis

Auf der internationalen Tourismusbörse in Berlin (ITB) wurde der Imagefilm „Wir sind Landkreis“ des Landkreises Kelheim mit dem Multimedia Award „Das goldene Stadttor“ ausgezeichnet. Seit nunmehr 18 Jahren wird dieser Preis in der Tourismusbranche ausgelobt und knapp 100 eingereichte Beiträge gingen in diesem Jahr in’s Rennen um die renommierte Auszeichnung.

Internationale Fachjury bewertet die Beiträge

Eine internationale Fachjury, bestehend aus Experten der Tourismus- und Filmbranche, Wirtschaft und wohltätigen Organisationen bewertete die eingereichten Beiträge. Auch Marcus Dörner von der Pressestelle des Landratsamtes wurde in diesem Jahr in die Jury berufen und vertrat den Landkreis bei diesem Wettbewerb. Marcus Dörner hatte das Filmprojekt seitens der Landkreisbehörde federführend betreut und begleitet. „Allein das Mitmachen bei diesem Wettbewerb ist eine große Ehre für unsere Region. Und wenn man bedenkt, dass wir uns auch mit internationalen Beiträgen, u.a. aus Spanien, Schweden und Papua Neu Guinea messen, dann macht uns diese Teilnahme durchaus stolz“, so der Mitarbeiter der Pressestelle.

© Huschert Film + Medien GmbH

Wertschätzung für Darsteller und eine Liebeserklärung an die Region

Ein besonderes Kompliment wurde von einem Jury-Mitglied an die Pressestelle des Landratsamtes herangetragen. „So viele sympathische Darsteller und eine Landschaft zum Verlieben. Man merkt die positive Stimmung in Ihrem Amt“, so ein Kommentar, nachdem der Landkreisfilm der Fachjury vorgeführt wurde.

Ein Preis für die Öffentlichkeit

Auch Landrat Martin Neumeyer ist sichtlich stolz auf diese Auszeichnung. „Bei dieser starken Konkurrenz freut uns diese Auszeichnung ganz besonders. Schließlich ist es ein Preis für die Bürgerinnen und Bürger und ein Kompliment für die Schönheit unserer Region. Deshalb wird der Award auch einen besonderen Platz in unserem Amt bekommen“ so der Landrat.

Pressemitteilung/MF