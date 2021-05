Kelheim: Verkehrsbehinderungen durch Schwertransporte erwartet

Im Landkreis Kelheim kann es am 12.05.2021 und 19.05.2021 zu Verkehrsbehinderungen durch Schwertransporte kommen.

Am 12.05.2021 und 19.05.2021 werden jeweils ab 09:00 Uhr außergewöhnlich große Schwertransporte im Landkreis Kelheim auf den Straßen erwartet. Der Transport am 12.05.2021 wird voraussichtlich aus zwei Fahrzeugen bestehen, welche jeweils knapp 60 Meter lang sind und etwa 530 Tonnen, bzw. 433 Tonnen schwer sind. Am 19.05.2021 wird wahrscheinlich nur ein Fahrzeug mit einem ähnlichen Größenumfang unterwegs sein. Die Transporte beginnen im Hafen Kelheim und führen anschließend durch den Kelheimer Stadtteil Affecking und über Weltenburg, Sittling, Bad Gögging, und Neustadt an der Donau in Richtung Vohburg. Aufgrund der Abmessungen wird die den Einsatz leitende Polizeiinspektion Kelheim mit mehreren Streifen im Einsatz sein und zudem durch Kollegen aus weiteren Dienststellen unterstützt werden. Nachdem für einen sicheren Transport die Strecke komplett gesperrt werden muss, wird erwartet, dass es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen im Zuge der Transportbegleitung kommt. Die Dauer des Transportes kann derzeit noch nicht genau abgeschätzt werden. Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, die Streckenführung des Schwertransportes für ihre eigene Routenplanung zu berücksichtigen.

PM PI Kelheim/JM