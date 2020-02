Kelheim: Verdacht auf Sexualdelikt – Autofahrerin als Zeugin gesucht

Am Samstag (01.02.2020) in den frühen Morgenstunden hat eine bislang unbekannte Autofahrerin eine junge Frau zur Goldbergklinik gefahren. Die Kripo Landshut führt Ermittlungen wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes und bittet die bislang unbekannte Fahrerin sich bei der Polizei als Zeugin zu melden.

