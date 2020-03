Kelheim: Unfallflucht nach Sachbeschädigung auf einem Parkplatz

Am Montagmittag wurde in Kelheim ein parkendes Auto beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Tathergang.

Im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr wurde am Montag in Kelheim ein parkendes blaues Fahrzeug der Marke Suzuki beschädigt. Der Wagen hat ein Kelheimer Kennzeichen und war in einem Parkplatz im Rennweg abgestellt. Das Auto wurde vorne rechts eingedrückt und verkratzt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss ohne seiner gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Kelheim unter 09441/5042-0 entgegen.

Polizeiinspektion Kelheim