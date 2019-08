Kelheim: Tresor aus Firma geklaut – Zeugenaufruf

Heute Früh (16.08.19) wurde ein Einbruch in einer Firma festgestellt. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten dabei einen Tresor. Die Kripo Landshut führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im kurzen Zeitraum von heute ca. 04:00 Uhr bis ca. 05:30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Büroräume einer Firma in der „Süd-Chemie-Straße“ ein und entwendeten aus einem versperrten Schrank gewaltsam einen Tresor.

Der oder die unbekannten Täter benutzten ersten Ermittlungen nach offensichtlich ein Fahrzeug zum Abtransport. Bei dem Einbruch entstand am aufgebrochenen Schrank sowie am verkratzten Fußboden ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Zum Inhalt des Tresors können bislang keine Angaben gemacht werden.

Die Kripo Landshut führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte im genannten Zeitraum im Bereich der „Süd-Chemie-Straße“ verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten?

Sachdienliche Hinweise an die Kripo Landshut unter der Telefon-Nummer 0871/ 92520.

Pressemitteilung PP Niederbayern