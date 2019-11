Kelheim: Shopping-Kampagne für den Einzelhandel

Wenn es ums Shopping geht, kaufen viele Leute heutzutage vermehrt online. Das setzt den Einzelhandel unter Druck. Manche Kunden informieren sich aber auch gerne online und kaufen dann vor Ort. Für diesen Fall gibt es jetzt online eine Webseite und offline eine Shoppingbroschüre.

Hier setzt die Shopping-Kampagne an, die von Stadt Kelheim und Stadtmarketingverein Zukunft Kelheim e. V. für den Einkaufsstandort Kelheim ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, die Einkaufsvielfalt Kelheims auf einen Blick in einem gemeinsamen Schaufenster und der dazugehörigen Broschüre zu kommunizieren und zu präsentieren. Die Kernbotschaften der Kampagne sind: guter Service, besondere Aufenthaltsqualität, das Image, gute Parkmöglichkeiten und ein überzeugendes, attraktives Angebot.

Ein Blick ins Schaufenster zeigt das Angebot eines Geschäfts, bevor man es überhaupt betritt. Genauso verrät ein Blick ins Schaufenster Kelheim (schaufenster.kelheim.de), was die Einkaufsstadt alles bietet – neu ist, dass Sie dieses Schaufenster jederzeit und überall online oder in der Broschüre „Shoppen mit Genuss“ betrachten können. Egal, ob Sie etwas Bestimmtes suchen oder ein bisschen stöbern möchten, hier sehen Sie, was Sie wo bekommen.

Aus der Pressemitteilung der Stadt Kelheim

MWi