Kelheim: Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern

Im Landkreis Kelheim kam es Sonntagmittag zu einem Zusammenprall zwischen zwei Motorradfahrern mit einem Schwerverletzten.

Am 09.05.2021 fuhr ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Motorrad Richtung Ihrlerstein. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 73-Jähriger Motorradfahrer auf der entgegengesetzten Richtung entgegen. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve verlor der 19-Jährige vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dem 73-Jährigen war es nicht mehr möglich rechtzeitig abzubremsen oder auszuweichen, weshalb er gegen den Eichstättner prallte und selber zu Sturz kam. Durch den Zusammenstoß wurde der 19-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Regensburger Krankenhaus gebracht während der 73-Jährige leichte Verletzungen erlitt. An den Motorrädern entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 11000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Außerdem ordnete die Staatsanwaltschaft Regensburg die Erstellung eines Gutachtens und eine Blutentnahme beim 19-Jährigen an.

PM PI Kelheim/JM