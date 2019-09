Kelheim/Riedenburg: Uhu eingefangen

Am Sonntagabend entdeckte ein 48-Jähriger Mann eine Eule auf der Staatsstraße 2230 bei Riedenburg im Landkreis Kelheim.

Der Uhu entfernte sich nicht von der Fahrbahn, wies äußerlich aber keine Verletzungen auf.

In Zusammenarbeit mit einem Jäger wurde der etwa 50cm-große Uhu eingefangen und am Folgetag der Vogelauffangstation in Regenstauf übergeben. Polizeihauptkommissar Michael Schomburg hat den Uhe in eine passende Transport box verladen. Nachdem sich der Vogel sichtbar unwohl gefühlt hatte, ist der Käfig mit einer Decke abgedunkelt worden.

Hier wird nun versucht herauszufinden, was dem Uhu fehlt.

© Bohms

Pressemitteilung PI Kelheim