Kelheim: Rentner verursacht Feuer in Bastelwerkstatt

Eigentlich wollte er nur sein Mofa reparieren, doch wegen eines Feuers mussten er und seine Ehefrau ins Krankenhaus.

Am 03.01.2020 gegen 14.10 Uhr brannte es in Kelheim. Hier wollte ein 80-jähriger Rentner in der heimischen Bastlerwerkstatt Reparaturarbeiten an einem Mofa durchführen, als es plötzlich zu einem Funkenflug kam. Aufgrund dessen brach ein Brand in der Werkstatt aus. Der Rentner versuchte noch das Feuer selbst zu löschen und erlitt dabei eine schwere Rauchvergiftung. Auch die herbeigeeilte 79-jährige Ehefrau erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Beide wurden in die örtliche Goldberklinik verbracht. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt der Auslöser gewesen sein.