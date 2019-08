Kelheim: Neue Radstationen an der Schiffsanlegestelle Altmühltal

Seit heute gibt es im Landkreis Kelheim offiziell neue Radstationen an der Schiffsanlegestelle Altmühltal. Dort können Sie ihr Fahrrad in kostenlosen Fahrradboxen einschließen, E-Bikes laden und Reifen aufpumpen. Bürgermeister Horst Hartmann hat diese heute zusammen mit Landrat Martin Neumeyer und Klaus Amann von der LEADER-Aktionsgruppe Landkreis Kelheim, Agnes Stiglmaier vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ingolstadt sowie Ulrike Bergeaud vom Tourismusverband Landkreis Kelheim e.V. eröffnet.

In Kelheim wird das Thema „Fahrrad“ großgeschrieben. Diese Leidenschaft fängt schon bei den Einheimischen an, die regelmäßig in den lokalen Fahrradclubs und insbesondere einmal jährlich beim 24-Stunden-Rennen aktiv sind, und wird von begeisterten Radtouristen geteilt., Der Urlaub auf dem eigenen Drahtesel ist seit Längerem groß im Trend, seit einigen Jahren erfreuen sich vor allem E-Bikes zunehmender Beliebtheit. Die Stadt Kelheim hat sich mit ihrer prädestinierten Lage am Zusammenfluss von Donau und Main-Donau-Kanal zu einem bedeutenden Dreh- und Angelpunkt für Radtouren auf Fernradwegen, wie beispielsweise dem Fünf-Flüsse-, Donau- und Altmühltal-Radweg, etabliert.

Die Zielgruppe der Radfahrer steht ganz im Mittelpunkt des Kooperationsprojekts „Qualitätsorientierte Weiterentwicklung des Fünf-Flüsse-Radweges“, welches 2016 vom Landkreis Amberg-Sulzbach mit der LEADER-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach e.V. ins Leben gerufen wurde. Diesem vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) geförderten Projekt schloss sich die Stadt Kelheim mit einem Teilprojekt an. Dadurch konnte die bereits bestehende fahrradfreundliche Infrastruktur am Wöhrdplatz und an der Schiffsanlegestelle Altmühltal verbessert und um wichtige kostenfreie Angebote erweitert werden.