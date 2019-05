Kelheim: Motorradfahrer nach Wheelie schwer verletzt

Am Montag, 06.05., ereignete sich gegen 15:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer in der Starenstraße in Kelheim.

Ein 17-jähriger Landkreisbewohner befuhr am Montagnachmittag mit seinem Yamaha-Leichtkraftrad zunächst den Kreisverkehr Kelheimwinzerstraße/Starenstraße und fuhr dann in Richtung Europabrücke. Laut Zeugenaussagen machte der Fahrer einen Wheelie auf dem Hinterreifen und übersah einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW.

Er kollidierte mit dem BMW und wurde durch den Aufprall vom Motorrad geschleudert. Er zog sich schwere Verletzungen am rechten Bein zu und musste mit einem Hubschrauber in die Uniklinik Regensburg verbracht werden.

Die Starenstraße musste während der Unfallaufnahme für etwa 2 Stunden gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000€.

Pressemitteilung PI Kelheim