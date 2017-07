Ein recht kurioser Diebstahl hat sich wohl in Kelheim oder im Landkreis Kelheim abgespielt. Die Polizei berichtet von einem am Boden liegenden Kondomautomaten, der von einem Zeugen am Donnerstag (13.07) entdeckt wurde. Laut Polizei hatten sich schon jemand an dem Inhalt des Automaten bedient: Das Gerät war aufgeflext, die „heiße Ware“ wurde vermutlich von den Dieben entwendet.

Noch ist allerdings unklar, wo genau der Automat geklaut wurde- gefunden wurde er nämlich an einem ungewöhnlichen Ort: Oberhalb des Waldfriedhofes, auf einem Waldweg. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen.

Der Bericht der Polizei:

Am Donnerstagvormittag (13.07.17) entdeckte ein aufmerksamer Zeuge neben einem Waldweg oberhalb des Waldfriedhofs einen am Boden liegenden Kondomautomaten. Wie die Ermittlungen ergaben, ist die Liegezeit des Automaten relativ kurz. Er wies noch keinerlei Rostspuren auf. Der Automat war aufgeflext und der Inhalt wurde vermutlich entwendet.

Da derzeit noch kein Geschädigter und auch kein Tatort bekannt sind, sucht die Polizei Kelheim in diesem Zusammenhang einen Geschädigten und auch die Tatörtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise diesbezüglich an die Polizeiinspektion Kelheim, Tel: 09441/5042-0.

