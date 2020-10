Kelheim: Keldorado ab morgen (30.10.) geschlossen

Das Keldorado in Kelheim schließt ab morgen (30.10.) aufgrund des angekündigten Lockdowns. Die Geschäftsführung des Freizeitbades ist nach intensiver Beratung und in Absprache mit Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzendem Christian Schweiger zu dieser Entscheidung gelangt. Das Restaurant im Keldorado ist noch bis einschließlich Sonntag, 01.11. geöffnet. Anschließend bietet die Pizzeria ihre Speisen zum Mitnehmen an.

Rückblick zum ersten Lockdown

Nach dem ersten Lockdown im März konnte das Freizeitbad im Juni 2020 mit einem umfassenden Hygienekonzept wieder öffnen.

Die Bestimmungen wurden eingehalten, die Badegäste über Regeln und Abläufe vor Ort und auf den social media-Kanälen informiert. Selbst die maximal mögliche Anzahl gleichzeitig anwesender Badegäste wurde routiniert umgesetzt und gehandhabt.

pm/LS