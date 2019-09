Kelheim: Im Vollrausch Lebensmittel gestohlen

Am Mittwochabend entdeckten Beamte der PI Kelheim einen scheinbar bewusstlosen Mann in der Einfahrt eines Supermarkts in der Kelheimwinzerstraße.

Es stellte sich heraus, dass der 40-Jährige auf dem Bürgersteig geschlafen hat. In seiner Hand hielt er eine Dose Mais und in seiner Jacke wurden verschieden Süßwaren aufgefunden.

Eine Nachfrage beim angrenzenden Supermarkt bestätigte den Verdacht, dass die Waren gestohlen waren.

Nach einem Atemalkoholtest musste der Mann noch in die Goldbergklinik gebracht werden, da er über 4 Promille hatte.

Pressemitteilung PI Kelheim