Kelheim: Illegale Corona-Party mit 9 Personen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Kelheim in der Drosselstraße in einem Mehrfamilienhaus eine illegale Party mit 9 Personen gefeiert. Bei einer Person hat die Polizei außerdem Drogen gefunden.

Wegen Ruhestörung wurde in der Nacht auf Mittwoch, 13.01.2021 die Polizei in Kelheim informiert. Gegen 02:45 Uhr haben insgesamt 9 Personen aus verschiedenen Haushalten in der Drosselstraße eine illegale Party gefeiert. In der Wohnung des Mehrfamilienhauses wurde bei einer Person eine kleine Menge an Marihuana und Amphetamin gefunden. Die Beamten haben die Drogen sichergestellt.

Gegen die Person wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Außerdem wurden sämtliche Personen wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt, die Party wurde beendet.

Der Wohnungsinhaber wurde zudem wegen Ruhestörung angezeigt.

PI Kelheim/MB