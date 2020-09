Kelheim: Brücke mit Graffiti besprüht – Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Kelheim berichtet von einer Sachbeschädigung an einer Brücke. So habe ein bislang Unbekannter in der Zeit von 15. September bis gestern (28. September) die Brücke am Torhausplatz mit violetter Farbe besprüht. Dabei seien unter anderem die Worte „Deutsche Raus“ zu lesen gewesen. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Der Polizeibericht

In der Zeit vom 15.09.2020 bis zum 28.09.2020 hat ein bisher unbekannter Täter den Brückenkopf am Torhausplatz mit violetter Farbe besprüht. Zu sehen sind mehrere Wörter und Tags, sowie der Ausdruck „Deutsche Raus“. Die PI Kelheim führt hier Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

Hilfreiche Hinweise aus der Bevölkerung werden unter Tel. 09441/5042-0 von der PI Kelheim entgegengenommen.

Polizeimeldung/MF