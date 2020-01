Kelheim: Bauarbeiter bei Betriebsunfall schwer verletzt

Am Freitag den 17.01.2020 gegen 13:30 Uhr führte eine Holzbaufirma Sanierungsarbeiten an einem denkmalgeschützten Objekt am Ludwigsplatz durch. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 55jähriger Arbeiter aus dem Landkreis Regensburg gerade mit Arbeiten auf einer Staffelei beschäftigt, als er das Gleichgewicht verlor und auf den Boden stürzte. Der Arbeiter wurde durch den Sturz schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um die Erstversorgung vor Ort.

Die Feuerwehr Kelheim-Stadt wurde nachalarmiert, da sich der Unfall im II. Stock ereignete und der Verletzte über die Drehleiter aus dem Objekt geborgen werden musste.

Der Arbeiter wurde im Anschluss mit dem Rettungswagen in ein Regensburger Krankenhaus verbracht.

Pressemitteilung PI Kelheim